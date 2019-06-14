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"Ми теж влаштовуємо підступи": військовий США жорстко відповів Росії

5.3тЧитати матеріал російською

США залишають за собою право втручатися у внутрішні справи країн, у яких "людожерські" режими порушують права людини.

Про це заявив у ефірі ObozTV капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах, коментуючи оприлюднену в Росії доповідь про американське втручання у справи РФ.

"Так, ми теж влаштовуємо підступи. Єдине, що ми не робимо — не визнаємо "Хамас" і "Хезболлу" як нетерористичні організації. Ми не продаємо і не даємо безкоштовно зброю різним терористичним організаціям. Ми не допомагаємо сомалійським піратам захопити українські кораблі зі зброєю, проданою Африці, де створюється конкуренція. Ми цим не займаємося", — заявив Табах.

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За словами американського військового, США займаються тим, що стежать, де порушуються права людини.

"Ми отримали дуже хороший урок під час Другої світової війни, коли ми не втручалися у суверенні справи нацистської Німеччини. Коли там почали вбивати гомосексуалістів, євреїв, душевнохворих людей, ми сказали — це їхня внутрішня справа, в це ми втручатися не будемо. Ми вивчили урок. Якщо ми і цивілізована світова спільнота не будемо втручатися у внутрішні справи людожерів, ці людожери переключаться і на тебе, і врешті-решт буде ще одна величезна війна", — наголосив він.

Гаррі Табах

Гаррі Табах

5.ua

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVХолодна війна між Заходом і РосієюРосійська воєнна загроза
Особа
Гаррі Табах
Місце
США
Тег
Росія
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дыбыл ,б.дь!
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Северг Олег
Северг Олег
Врёт как дышит. Фашистской Германии они поставляли нефть до 43 года, а так же по мелочи там - запчасти и различную химию, для производства взрывчатых веществ. да и кто там талибов вооружал во время СССР ? Не они конечно. Другое какое то США. ага
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Молодец, и Россия имеет право вмешиваться в людоедский режим на Украине. Поэтому прощай Крым, прощай Донбасс.
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