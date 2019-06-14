"Ми теж влаштовуємо підступи": військовий США жорстко відповів Росії

США залишають за собою право втручатися у внутрішні справи країн, у яких "людожерські" режими порушують права людини.

Про це заявив у ефірі ObozTV капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах, коментуючи оприлюднену в Росії доповідь про американське втручання у справи РФ.

"Так, ми теж влаштовуємо підступи. Єдине, що ми не робимо — не визнаємо "Хамас" і "Хезболлу" як нетерористичні організації. Ми не продаємо і не даємо безкоштовно зброю різним терористичним організаціям. Ми не допомагаємо сомалійським піратам захопити українські кораблі зі зброєю, проданою Африці, де створюється конкуренція. Ми цим не займаємося", — заявив Табах.

За словами американського військового, США займаються тим, що стежать, де порушуються права людини.

"Ми отримали дуже хороший урок під час Другої світової війни, коли ми не втручалися у суверенні справи нацистської Німеччини. Коли там почали вбивати гомосексуалістів, євреїв, душевнохворих людей, ми сказали — це їхня внутрішня справа, в це ми втручатися не будемо. Ми вивчили урок. Якщо ми і цивілізована світова спільнота не будемо втручатися у внутрішні справи людожерів, ці людожери переключаться і на тебе, і врешті-решт буде ще одна величезна війна", — наголосив він.

Гаррі Табах 5.ua

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