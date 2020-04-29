Загадкова загибель двох українців на Балі шокувала людей
У вівторок, 28 квітня, на Балі знайшли мертвими двох громадян України – причина смерті з'ясовується, але з місця події тіла евакуювали за протоколами COVID-19. Місцеві ж не виключають можливість убивства під час пограбування.
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Як повідомляє тамтешнє видання Coconut, тіла чоловіка й жінки були знайдені в їхніх апартаментах у районі Кедонганан Бадунг. Імовірно, ними були 54-річний Андрій Сусленко і 52-річна Тетяна Менчинська.
Поліція приїхала за адресою їхнього проживання після того, як сусіди помітили, що пара вже добу не виходить з квартири. Всередині поліцейські виявили тіла без слідів насильства. Задля перестороги перед евакуацією покійних окропили дезінфекційними засобами та відвезли за протоколом COVID-19 у лікарню Санглах.
Один із українців, що застряг на Балі, Родіон Маріонда сповістив OBOZREVATEL, що це трапилося неподалік від його будинку. За його словами, через трагедію інші українські туристи перебувають у шоковому стані.
"Про це посольство дізналося першим, але нас не повідомили. Це сталося ввечері, ми дізналися про все з місцевих новин. Спершу в ЗМІ писали, що вони померли через алкоголь, але після стали говорити, що через COVID-19. А місцеві українці просто в шоці. Ми телефонували в посольство, мовляв, чому нас не повідомили, але вони не хочуть нам говорити. Але інформацію вони знають", – розповів Родіон.
Також він додав, що місцеві говорять про ймовірність навмисного вбивства українців.
"Ще кажуть про можливість пограбування. Багатьох в'язнів у Індонезії відпустили з в'язниць, через це й відбуваються такі випадки. Місцеві косо дивляться на нас. Тут із іноземців тільки українці", – поділився він.
Також Родіон зазначив, що зовсім недавно вже траплялися напади на громадян України – одну жінку побили й пограбували, а в іншої палицею вдарили дитину.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Оболонський районний суд Києва виправдав чотирьох туристів із Балі, які втекли з обсервації.