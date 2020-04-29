Загадкова загибель двох українців на Балі шокувала людей

У вівторок, 28 квітня, на Балі знайшли мертвими двох громадян України – причина смерті з'ясовується, але з місця події тіла евакуювали за протоколами COVID-19. Місцеві ж не виключають можливість убивства під час пограбування.

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Як повідомляє тамтешнє видання Coconut, тіла чоловіка й жінки були знайдені в їхніх апартаментах у районі Кедонганан Бадунг. Імовірно, ними були 54-річний Андрій Сусленко і 52-річна Тетяна Менчинська.

Поліція приїхала за адресою їхнього проживання після того, як сусіди помітили, що пара вже добу не виходить з квартири. Всередині поліцейські виявили тіла без слідів насильства. Задля перестороги перед евакуацією покійних окропили дезінфекційними засобами та відвезли за протоколом COVID-19 у лікарню Санглах.

Поліція Балі

Один із українців, що застряг на Балі, Родіон Маріонда сповістив OBOZREVATEL, що це трапилося неподалік від його будинку. За його словами, через трагедію інші українські туристи перебувають у шоковому стані.

"Про це посольство дізналося першим, але нас не повідомили. Це сталося ввечері, ми дізналися про все з місцевих новин. Спершу в ЗМІ писали, що вони померли через алкоголь, але після стали говорити, що через COVID-19. А місцеві українці просто в шоці. Ми телефонували в посольство, мовляв, чому нас не повідомили, але вони не хочуть нам говорити. Але інформацію вони знають", – розповів Родіон.

Лікарня Санглах

Також він додав, що місцеві говорять про ймовірність навмисного вбивства українців.

"Ще кажуть про можливість пограбування. Багатьох в'язнів у Індонезії відпустили з в'язниць, через це й відбуваються такі випадки. Місцеві косо дивляться на нас. Тут із іноземців тільки українці", – поділився він.

Також Родіон зазначив, що зовсім недавно вже траплялися напади на громадян України – одну жінку побили й пограбували, а в іншої палицею вдарили дитину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Оболонський районний суд Києва виправдав чотирьох туристів із Балі, які втекли з обсервації.

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