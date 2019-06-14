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"Ми попереджали!" Іран жорстко висловився про атаку на танкери

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Іран відкидає будь-які звинувачення США про причетність Тегерану до нападів на танкери в затоці Омана.

Таку заяву в своєму Twitter зробив глава МЗС Ісламської Республіки Мохаммад Джавад Заріф. За його словами, звинувачення США на адресу Ірану без будь-яких прямих або непрямих доказів є спробами саботувати дипломатію і замаскувати економічний тероризм проти Ірану.

"Я попереджав саме про такий сценарій ще кілька місяців тому. І не тому, що я ясновидець, а тому, що бачу розробників цього плану", – сказав він.

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Як писав OBOZREVATEL :

  • 14 травня безпілотники єменських повстанців ударили по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. У підготовці атаки на американських союзників підозрюють Іран.

  • 19 травня король Саудівської Аравії закликав лідерів арабських країн на екстрений саміт на тему відносин з Іраном.

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Іран
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А какого числа эту ольху-р испытывали и в каком направлении?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Если не Иран - тогда кoзломордые!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
CARGO 100, ти бійся, що на вас полумають: скоро забудеш запах справжнього молока.
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CARGO 100
CARGO 100
Махал Махалыч, ну конечно, на вас, морскую державу, никто и не подумает. Все катера в Керчи. А просто с флагом и под "ще не вмерла" до Оманского залива - ну никак ...
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