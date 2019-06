"Ми попереджали!" Іран жорстко висловився про атаку на танкери

Іран відкидає будь-які звинувачення США про причетність Тегерану до нападів на танкери в затоці Омана.

Таку заяву в своєму Twitter зробив глава МЗС Ісламської Республіки Мохаммад Джавад Заріф. За його словами, звинувачення США на адресу Ірану без будь-яких прямих або непрямих доказів є спробами саботувати дипломатію і замаскувати економічний тероризм проти Ірану.

"Я попереджав саме про такий сценарій ще кілька місяців тому. І не тому, що я ясновидець, а тому, що бачу розробників цього плану", – сказав він.

That the US immediately jumped to make allegations against Iran -w / oa shred of factual or circumstantial evidence-only makes it abundantly clear that the #B_Team is moving to a #PlanB : Sabotage diplomacy-including by @AbeShinzo -and cover up its # EconomicTerrorism against Iran.