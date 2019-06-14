"Ми попереджали!" Іран жорстко висловився про атаку на танкери

Іран відкидає будь-які звинувачення США про причетність Тегерану до нападів на танкери в затоці Омана.
Таку заяву в своєму Twitter зробив глава МЗС Ісламської Республіки Мохаммад Джавад Заріф. За його словами, звинувачення США на адресу Ірану без будь-яких прямих або непрямих доказів є спробами саботувати дипломатію і замаскувати економічний тероризм проти Ірану.
"Я попереджав саме про такий сценарій ще кілька місяців тому. І не тому, що я ясновидець, а тому, що бачу розробників цього плану", – сказав він.
Конфлітк Ірану і США
"Капітал"
That the US immediately jumped to make allegations against Iran -w / oa shred of factual or circumstantial evidence-only makes it abundantly clear that the #B_Team is moving to a #PlanB : Sabotage diplomacy-including by @AbeShinzo -and cover up its # EconomicTerrorism against Iran.- Javad Zarif (@JZarif) 14 червня 2019 р
Як писав OBOZREVATEL :
14 травня безпілотники єменських повстанців ударили по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії. У підготовці атаки на американських союзників підозрюють Іран.
19 травня король Саудівської Аравії закликав лідерів арабських країн на екстрений саміт на тему відносин з Іраном.
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