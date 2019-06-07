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"Ми один народ!" Путін зробив несподівану заяву про поглинання Білорусі

5.7тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін не підтвердив плани об'єднання з Білоруссю.

"Ні і бути не може", — заявив Путін на пленарному засіданні Петербурзького економічного форуму, відповідаючи на питання про можливість об'єднання двох країн у 2024 році.

"Ми, на моє глибоке переконання, один народ. Але так склалося, що ми живемо в різних країнах, різні держави утворилися. Сьогодні немає підстав для державного об'єднання. У нас немає таких планів, цілей немає", — сказав він.

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При цьому Путін заявив, що "є плани будівництва Союзної держави". "Мабуть, наша вина — ми мало даємо інформації в ЗМІ та громадськості", — додав він.

Лукашенко та Путін

Лукашенко та Путін

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Білорусі зізналися про боротьбу Лукашенка з Путіним, розповівши, що її лідер докладе всіх зусиль для того, щоб не пустити в країну російську армію, і таким чином не допустити розміщення військ РФ біля кордону з Україною.

При цьому, за словами екс-кандидата в президенти Білорусі, Союзної держави не буде, тому що Путін усе одно буде керувати в ручному режимі.

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Особи
Володимир ПутінОлександр Лукашенко
Місце
Росія
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леня зе
леня зе
"Мы один народ!" Путин сделал неожиданное заявление о поглощении Беларуси. Президент России Владимир Путин не подтвердил планы объединения с Беларусью.и д и о т ы задроченные
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an and
an and
леня зе, в вашем сообщении культурная часть - это цитата мз статьи, а остальное модете на двери туалета царапать, а не на публичных ресурсах писать. Кошмар! Как вы со своими детьми разговариваете и кого воспитываете, можно только представить..
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Плешивому верить себя ни уважать
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Себостьян Прейро, жалуешься что не верят тебе?
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