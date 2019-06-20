"Ми незадоволені!" Малайзія раптово стала захищати Росію у справі MH17

Прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад став на захист Росії у справі розслідування катастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.
Чиновник назвав доповідь у справі про катастрофу рейсу MH17 політизованою і антиросійською, пише видання Star.
"Ми дуже незадоволені. З самого початку це розслідування було політизованим і проводилося з метою знайти способи звинуватити Росію у протиправних діях", – зазначив Мохамад.
Також він додав, що "слідчі ще до вивчення матеріалів справи заявили, що це зробила Росія".
"Нам потрібно доказ провини Росії в тому, що трапилося. Але поки що їх немає, є тільки чутки", – вважає малайзійський прем'єр-міністр.
Махатхір Мохамад
Нагадаємо, що Bellingcat назвала імена підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі. Експертно-журналістська група 19 червня опублікувала нову доповідь, у якій встановлені особи більшості фігурантів прослуховувань СБУ, раніше невідомих широкому загалу.
Пізніше один із підозрюваних у справі про катастрофу Boеing рейсу MH17 на Донбасі, ім'я якого оприлюднило слідство 19 червня, Сергій "Похмурий" Дубінський, відреагував на звинувачення, відхрестившись від причетності.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.
Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
За даними Bellingcat, безпосередню відповідальність за організацію операції ніс відставний російський офіцер Сергій Дубінський.
"Бук" належав 53-й бригаді ППО РФ і був перекинутий із Курська. Слідство відновило маршрут, за яким перевозили установку.
Нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
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