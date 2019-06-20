"Ми незадоволені!" Малайзія раптово стала захищати Росію у справі MH17

Прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад став на захист Росії у справі розслідування катастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

Чиновник назвав доповідь у справі про катастрофу рейсу MH17 політизованою і антиросійською, пише видання Star.

"Ми дуже незадоволені. З самого початку це розслідування було політизованим і проводилося з метою знайти способи звинуватити Росію у протиправних діях", – зазначив Мохамад.

Також він додав, що "слідчі ще до вивчення матеріалів справи заявили, що це зробила Росія".

"Нам потрібно доказ провини Росії в тому, що трапилося. Але поки що їх немає, є тільки чутки", – вважає малайзійський прем'єр-міністр.

Махатхір Мохамад

Нагадаємо, що Bellingcat назвала імена підозрюваних у справі авіакатастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі. Експертно-журналістська група 19 червня опублікувала нову доповідь, у якій встановлені особи більшості фігурантів прослуховувань СБУ, раніше невідомих широкому загалу.

Пізніше один із підозрюваних у справі про катастрофу Boеing рейсу MH17 на Донбасі, ім'я якого оприлюднило слідство 19 червня, Сергій "Похмурий" Дубінський, відреагував на звинувачення, відхрестившись від причетності.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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