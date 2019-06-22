"Ми – не один народ!" Мінськ слідом за Тбілісі повстав проти Путіна

У Мінську 21 червня активісти влаштували протест проти об'єднання з Росією у "Союзну державу".

У мережі з'явилися фото і відео. На акцію вийшли близько 15 осіб. Вони пробралися в фан-зону Європейських ігор. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Протестуючі тримали плакати з написами "Білорусь не Росія", "Путін! Ми не один народ", "До побачення, наш ласкавий Міша", "Відчепіться від нас зі своєю інтеграцією", "Путін, вирішуй свої проблеми без нас".

Протест в Мінську Діалог.UA

Діалог.UA

Діалог.UA

Білоруси теж не хочуть бути "одним народом" і "мишебратьямі" з окупантами і вбивцями pic.twitter.com/k8V4JkjgGc - Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas__A) 21 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Кремль максимально зблизився з Білоруссю у питаннях інтеграції та створення Союзної держави.

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