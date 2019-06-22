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"Ми – не один народ!" Мінськ слідом за Тбілісі повстав проти Путіна

6.2тЧитати матеріал російською

У Мінську 21 червня активісти влаштували протест проти об'єднання з Росією у "Союзну державу".

У мережі з'явилися фото і відео. На акцію вийшли близько 15 осіб. Вони пробралися в фан-зону Європейських ігор. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Протестуючі тримали плакати з написами "Білорусь не Росія", "Путін! Ми не один народ", "До побачення, наш ласкавий Міша", "Відчепіться від нас зі своєю інтеграцією", "Путін, вирішуй свої проблеми без нас".

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Протест в Мінську

Діалог.UA

"Ми – не один народ!" Мінськ слідом за Тбілісі повстав проти Путіна

Діалог.UA

"Ми – не один народ!" Мінськ слідом за Тбілісі повстав проти Путіна

Діалог.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Кремль максимально зблизився з Білоруссю у питаннях інтеграції та створення Союзної держави.

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Особа
Володимир Путін
Місце
БілорусьМінськ
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ivanov koly
ivanov koly
да белорусам мозги телевизор промыл хорошо. если объединятся с россией,будут жить как в Венесуэле
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Пигин Макс
Пигин Макс
ivanov koly, Им главное, не жить как на Украине)))))))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Минск восстал))))))))))))))))) Украинская пропаганда пробивает очередное днище!
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леня зе
леня зе
Пигин Макс, так много народа ,что смогли еле-еле насчитать около 15(думал тысяч)человек.
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Не густо. Я троих вообще насчитал.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Сергеев Антон, остальные специальные фотографы.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Сергеев Антон, так как другим дела нет до этих дурачков, и акция могла бы быть не освещенной
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