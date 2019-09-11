"Ми не коментуємо": в ООН раптово "закрили очі" на "вибори" у Криму

Генсек ООН Антоніу Гутерріш відмовився коментувати російські "вибори" в окупованому Криму.

Гутерріш вважає Крим частиною України, однак нібито не може висловлюватися про останні події на півострові через відсутність мандату, передає "Укрінформ" із посиланням на його прессекретаря Стефана Дюжарріка.

"У нас немає мандата, щоб коментувати ці вибори. Власне, ми зазвичай не коментуємо, якщо у нас немає мандату...", – заявив спікер.

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При цьому Дюжаррік запевнив, що погляд генсека ООН на це питання "дуже чіткий, і він відповідає резолюції Генеральної Асамблеї про територіальну цілісність України".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генсек ООН виставив вимоги Україні щодо Криму, закликавши спростити процедуру відвідування півострова, а також доступу його жителів до всіх держпослуг, що надаються в інших частинах країни.

Що стосується виборів в окупованому Криму, то чітку позицію раніше висловили дружні Україні країни, які засудили РФ – Литва, Латвія, Грузія, Польща та інші.

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