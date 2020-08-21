Білорусь не повинна ставити питання про ліквідацію військових баз Росії, – опозиціонер

У разі проведення в Білорусі дострокових президентських і парламентських виборів новообрана влада країни не повинна займати антиросійську позицію, а також ставити питання про ліквідацію двох військових баз Росії, розташованих на території Білорусі.

Таку заяву в ефірі авторської програми Христини Бондаренко ХристяTalk на телеканалі Obozrevatel TV зробив член Координаційної ради опозиції Білорусі, співголова партії "Білоруська християнська партія", колишній кандидат в президенти Віталій Римашевський. "Ми не будемо сваритися з Росією. Крапка", – підкреслив він (щоб подивитися прем'єру програми, проскролльте до кінця цієї новини).

Відповідаючи на питання про військові бази Росії в Білорусі, опозиціонер сказав: "У Білорусі немає російських баз як таких. Там розміщено два військових об'єкти Російської Федерації, один, якщо не помиляюся, під Вілейкою, він пов'язаний з геолокацією".

Римашевський заявив, що Координаційний комітет не має наміру робити "різких рухів" в цьому питанні. За його словами, рішення про подальшу присутність російських військових баз на території країни повинна ухвалювати нова, обрана демократичним шляхом, влада.

Разом з тим політик підкреслив, що його політична сила не має наміру псувати відносини з Російською Федерацією.

"Ми точно знаємо, на яких принципах ми будемо будувати нашу країну. І ми точно знаємо, що псувати відносини з Російською Федерацією ми не будемо. Ніякої антиросійської риторики, ніякого закриття кордонів з Росією не буде точно", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, в Кремлі заявили, що ведуть діалог з Європейським Союзом щодо ситуації в Білорусі, а президент Росії Володимир Путін контактує з Олександром Лукашенком, який займав пост президента Білорусі п'ять терміном поспіль.