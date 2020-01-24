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24 січня • оновлено в 12:39
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"Ми на боці України": США висунули Росії жорстку умову через Донбас

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США зажадали від Росії припинити вести вогонь на Донбасі, відвести війська й підтримати вивід незаконних збройних формувань.

Про це на відео у Facebook заявив американський аташе з питань армії і оборони, полковник Томас Воффорд. Запис було зроблено з нагоди річниці обстрілу Маріуполя російськими військами.

"П'ять років тому цього дня внаслідок обстрілу Маріуполя підконтрольними Росії бойовиками загинуло 30 осіб і понад 100 отримали поранення. Росія не виконала своїх зобов'язань за Мінськими угодами та продовжує розпалювати гуманітарну, економічну та екологічну кризу. РФ повинна здійснити справжнє припинення вогню, відвести свої сили, підтримати виведення незаконних збройних формувань, що діють на сході України, та поважати міжнародно визнані кордони та суверенітет України", – йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Воффорд зазначив, що американці з українцями разом згадують жертв трагедії в Маріуполі.

"Той хаотичний й жахливий ракетний вогонь, спрямований проти мирних українців, були частиною нападу сил, підконтрольних Росії, і повним порушенням Мінських домовленостей", – підкреслив аташе.

Він акцентував, що війна вже призвела до смертей понад 13 тисяч українців.

"США твердо стоять на стороні народу України. Слава Україні!" – додав Воффорд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 24 січня 2015 року російські окупаційні війська обстріляли Маріуполь, убивши кілька десятків мирних українців.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Обстріл Маріуполя терористами
Місце
США
Тег
Донбас
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вы своих холопов приструните а не России условия ставьте
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Что может этот лысый полковник ????
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Полковник негодует )))) Слабо приехать и посмотреть, кто на Донбассе воюет и стреляет
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4
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Где в слове "должна" заключено требование.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Хакимов Игорь, наверное Ираку, который потребовал вывода американской армии со своей территории.
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Кому должна?
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