"Ми на боці України": США висунули Росії жорстку умову через Донбас

США зажадали від Росії припинити вести вогонь на Донбасі, відвести війська й підтримати вивід незаконних збройних формувань.

Про це на відео у Facebook заявив американський аташе з питань армії і оборони, полковник Томас Воффорд. Запис було зроблено з нагоди річниці обстрілу Маріуполя російськими військами.

"П'ять років тому цього дня внаслідок обстрілу Маріуполя підконтрольними Росії бойовиками загинуло 30 осіб і понад 100 отримали поранення. Росія не виконала своїх зобов'язань за Мінськими угодами та продовжує розпалювати гуманітарну, економічну та екологічну кризу. РФ повинна здійснити справжнє припинення вогню, відвести свої сили, підтримати виведення незаконних збройних формувань, що діють на сході України, та поважати міжнародно визнані кордони та суверенітет України", – йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі

Воффорд зазначив, що американці з українцями разом згадують жертв трагедії в Маріуполі.

"Той хаотичний й жахливий ракетний вогонь, спрямований проти мирних українців, були частиною нападу сил, підконтрольних Росії, і повним порушенням Мінських домовленостей", – підкреслив аташе.

Він акцентував, що війна вже призвела до смертей понад 13 тисяч українців.

"США твердо стоять на стороні народу України. Слава Україні!" – додав Воффорд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 24 січня 2015 року російські окупаційні війська обстріляли Маріуполь, убивши кілька десятків мирних українців.

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