"Ми - імперія, ви - випадковість": топ-пропагандист Кремля вирішив оскаржити незалежність України

Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов в черговий раз продемонстрував свою історичну некомпетентність і заявив, що незалежність України - це всього лише випадковість (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На його думку, суверенна держава не повинна була отримати її, назавжди залишившись частиною Російської імперії. Таку загарбницьку риторику він озвучив в ефірі своєї програми на телеканалі "Росія 1".

"Поняття "незалежність України" доволі кумедне, чи не так? Тобто, давайте згадаємо 1916 рік. Що там з Україною було? Частина Російської імперії", - зверхньо висловився він.

Однак російський політолог Андрій Окара нагадав пропагандисту, що Росія так само, як і Україна, також входила до складу зазначеного державного формування.

Незгода з прокремлівською позицією викликала роздратованість у Соловйова і він через брак конструктивних аргументів знову звернувся до свого улюбленого прийому - вихваляння країни-агресора та її позиціонування як наддержави.

"Ось Росія і залишилася Російською імперією. А українська державність - це спорадичне, випадкове і те, що швидко зникає", - єхидно висловився "рупор Кремля".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соловйов пригрозив Києву вторгненням танкової колони на чолі з екс-президентом-утікачем Віктором Януковичем.