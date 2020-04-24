"Ми були в захваті": в США лікарі врятували життя хворому з COVID-19, використовуючи плазму крові

У США лікарі врятували життя чоловікові, вмираючому від COVID-19, завдяки експериментальному методу лікування з використанням плазми крові.

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Як повідомляє DailyMail, в центрі UMass Memorial в Вустере, штат Массачусетс, знаходився чоловік з важкими ускладненнями від COVID-19 – з кожним днем йому ставало все гірше. Він був підключений до апарату ШВЛ і той працював майже на повну потужність.

Тоді лікарі вирішили випробувати експериментальний метод і застосувати лікування з використанням реконвалесцентної плазми. Гематолог Джонатан Гербер розповів, що не був упевнений в тому, що цей метод спрацює, однак, пацієнту стало краще вже через кілька годин.

"Ми були просто в захваті. Це спрацювало краще, ніж я очікував. Це найкраще, на що ми могли сподіватися", – поділився він.

У США лікарі врятували життя хворому з COVID-19, використовуючи плазму крові DailyMail

Суть цього методу лікування в наступному: у людей, які одужали від COVID-19, виробляються антитіла. Після ці люди жертвують свою кров і її плазму вводять хворому. Стверджується, що при введенні такої плазми організм людини запозичує чужі антитіла, які можуть успішно боротися з хворобою. І хоча такий метод не може забезпечити довічний захист людини від вірусу, але може врятувати його від смерті.

Зараз вчені досліджують цей метод, як досить перспективний, а в США проводять його клінічні випробування за участю 600 пацієнтів.

У США лікарі врятували життя хворому з COVID-19, використовуючи плазму крові DailyMail

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