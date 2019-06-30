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"Ми багато чим завдячуємо Росії": Макрон зібрався з поїздкою в РФ

3.1тЧитати матеріал російською

Президент Франції Емманюель Макрон приїде в Росію на святкування 75-річчя перемоги над нацистами в Другій світовій війні, яке відбудеться в 2020 році.

Про це він сказав російським журналістам на саміті G20 в японській Осаці, пише російський "Інтерфакс".

"Пан Путін мене запросив, і я буду там. Для нас це важливо, тому що ми знаємо, що багато чим завдячуємо Росії, тим, хто чинив опір", – заявив французький президент.

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Раніше Макрон повідомляв, що запропонував президенту РФ Володимиру Путіну обговорити ситуацію в Ірані та Сирії.

Путін і Макрон

Путін і Макрон

Як писав OBOZREVATEL, президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін провели переговори у межах саміту G20, який стартував 28 червня в Осаці (Японія).

У РФ повідомили, що лідери країн обговорили Україну і Сирію. Також піднімалися питання стратегічної стабільності.

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Особи
Володимир ПутінЕммануель Макрон
Місце
Росія
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Н Олег
Н Олег
75 -ю годовщину уничтожения ОУН-УПА, дивизии СС Галичина и карательного батальона Нахтигаль -- я так понимаю -- галицайцам придёца отмечать на кладбишшах стопариком горилки и кусочком чёрного хлеба в одиночестве ... поляки точно не приедут ... вот может шпроты -- у них тоже батальоны СС в почёте...
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hunt andres
hunt andres
Респект.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это к вопросу кто внёс больше вклад в победу...Животные у вас ведь тоже дата круглая..К вам кроме шпрот и поляка кто приедет???
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