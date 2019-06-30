"Ми багато чим завдячуємо Росії": Макрон зібрався з поїздкою в РФ

Президент Франції Емманюель Макрон приїде в Росію на святкування 75-річчя перемоги над нацистами в Другій світовій війні, яке відбудеться в 2020 році.

Про це він сказав російським журналістам на саміті G20 в японській Осаці, пише російський "Інтерфакс".

"Пан Путін мене запросив, і я буду там. Для нас це важливо, тому що ми знаємо, що багато чим завдячуємо Росії, тим, хто чинив опір", – заявив французький президент.

Раніше Макрон повідомляв, що запропонував президенту РФ Володимиру Путіну обговорити ситуацію в Ірані та Сирії.

Путін і Макрон

Як писав OBOZREVATEL, президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін провели переговори у межах саміту G20, який стартував 28 червня в Осаці (Японія).

У РФ повідомили, що лідери країн обговорили Україну і Сирію. Також піднімалися питання стратегічної стабільності.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!