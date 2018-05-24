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МH-17 против FIFA 2018

15.8тЧитати новину російською

Итак, в Гааге сегодня таки официально было заявлено о том, что самолет рейса МH-17 Malaysia Airlines в 2014 году был сбит с российского ЗРК “Бук”, который был приписан к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил, базирующейся в Курске.

По сути, это прямое обвинение Российской Федерации как в убийстве 298 граждан ЕС (и не только), так и намеренном сокрытии данного факта, сопровождавшееся колоссальным количеством дезинформационных вбросов.

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Но, что самое главное – выступление главы центрального департамента криминальных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберта Паулсона, который и сообщил общественности итоги расследования припало на 24 мая, а буквально через три недели, 14 июня стартует Чемпионат мира по футболу. Как известно, в этом году он будет проходить в России, которая не только является страной-изгоем, страной-оккупантом, но и на руках которой кровь как тысяч граждан Украины, так и сотен граждан спокойной и сытой Европы.

На мой взгляд, дата оглашения результатов расследования была выбрана очень даже правильно. Ведь у многих европейцев будет время подумать, что для них дороже, футбол или солидарность горю своих соседей. И не удивлюсь, если услышу вместе с “FIFA 2018” созвучно “бойкот!”

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Автор
Злий одеситЗлий одесит
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого одессита
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