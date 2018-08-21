Метр на метр: на перевалі Дятлова знайшовся дивний предмет часів трагедії

З перевалу Дятлова спустили металеву деталь розмірами приблизно метр на метр.

Найімовірніше це - фрагмент ракети. На думку голови фонду пам'яті групи Дятлова Юрія Кунцевича, знайдений предмет може допомогти у розгадуванні загадки смерті туристів у 1959 році, пише "Московський комсомолець".

Дивний предмет виявили ще у 2008 році, але тоді його не забрали з перевалу, а лише позначили місце розташування у GPS-навігаторі.

Напевно, йдеться про міжконтинентальну балістичну ракету УР-100. "Ми обов'язково будемо залучати експертів, щоб дізнатися точний склад металу і рік його виробництва", - повідомив Кунцевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пошкодження тіла одного з учасників трагічної експедиції на перевалі Дятлова у 1959 році Семена Золотарьова свідчать, ніби його переїхав автомобіль.