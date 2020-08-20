"Некрасиво подозревать, когда вполне уверен". (Лец)

Да, это отравление. И, разумеется, полную ответственность за происходящее несет Путин.

Как и в случае с Немцовым, спорить можно только о том, согласовано ли это с ним буквально – или мы имеем дело с самостоятельным беспределом негодяев, которых Путин сделал силовой элитой страны страны и дал "крышу".

Негодяев с возможностями безнаказанной уголовщины вокруг Путина много – собственно, других в его ближнем круге почти и нет. Пригожин, Бортников, Бастрыкин…

Мотив личной мести Навальному есть у каждого из них.

Есть он и у самого Путина.

В качестве рекламы чая — в "Аэрофлоте" и не только — короткая напоминалка.

Юрий Щекочихин, 2003 год, отравление.

Анна Политковская – 2004 год, отравление.

Александр Литвиненко, 2006 год – отравление.

Володя Кара-Мурза-младший – два отравления — 2015 год и 2018 год.

Дмитрий Быков, 2019 – отравление

Петр Верзилов, 2019 год — отравление

Алексей Навальный, 2020 год — отравление.

У власти в РФ давно находится преступная банда.

То что члены этой банды охотно используют государственные символы захваченного ими государства, то, что они носят значки с триколором, судейские мантии, форму полиции и бейджики журналистов — не должно отвлекать нас от понимания сути дела.

Наличие у главаря банды и его окружения мессианских и имперских галлюцинаций — важная психиатрическая подробность, но не более того.

Они смертельно опасны для жизни.

Когда этот лубянский гнойник лопнет, запаху и объему заражения удивимся даже мы. Но до этого еще надо дожить.

Я очень верю в то, что Алексей Навальный справится.

P.S. Перечитал свой прошлый пост и усмехнулся.

Кажется, сгоряча я несколько очеловечил наших правящих негодяев. Отравление Навального — это никакая не месть. Это — именно что ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ в их понимании: вывести противника из игры перед единым днем голосования, которого они очень опасаются, конечно.

Этот день — уже через месяц, и они очень боятся, что Хабаровск сдетонирует по всей стране. Беларусь показала им, как это иногда случается на третьем десятке абсолютной власти (причем, казалось бы, вообще на ровном месте).

Они боятся и делают то единственное, что умеют хорошо.

Они уголовники. И они идиоты, конечно, если полагают, что уголовщиной можно остановить исторический процесс.

Процесс, конечно, не остановить, но увы — Россия, деградированная и разорванная на ментальные, географические, социальные и национальные клочки, похоже, заплатит за выход из тирании гораздо большую цену, чем Беларусь…