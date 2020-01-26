"Месія, який рятує Україну!" З’явилася нова порція компромату на Трампа. Відео

В мережі оприлюднили дискредитуючий президента США Дональда Трампа відеозапис його ділової вечері, на якій обговорювалася ситуація в Україні, а також йшлося про звільнення американської експослині в нашій країні Марі Йованович.

Відео було знято ще в 2018 році, проте у відкритий доступ потрапило лише в суботу, 25 січня. Його опублікував Youtube-канал Associated Press (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Зазначається, що це було зроблено з метою надання нових доказів у справі про імпічмент лідера США. За даними видання, за столом із Трампом були присутні вихідці з України Лев Парнас та Ігор Фурман, котрі вважаються його "українськими друзями".

Дональд Трамп і Марі Йованович

На зустрічі президент США цікавився, як довго Україна зможе протистояти російській агресії без допомоги його країни, а також закликав до звільнення Марі Йованович. Оскільки на записі хтось говорить Трампу, що "найбільшою проблемою", від якої треба позбутися, є саме американська послиня, котра нібито розповідає всім про швидке його притягнення до відповідальності.

Водночас видання стверджує, що голос цієї людини належить партнеру адвоката Трампа Льву Парнасу. Також наголошується, що ближче до кінця обговорення той вручив президенту подарунок від "головного рабина в Україні" та рабинів в Ізраїлі.

Скриншот із відео AP Digital Products

До всього іншого, Парнас нібито порівняв американського лідера з Месією, який прийшов "рятувати світ", і додав, що "Трамп рятує Україну". Після до розмови долучився також Ігор Фурман.

"Всі євреї України моляться за вас", – вимовив він. Видання ж стверджує, що Фурман сидить через одне місце від президента США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В американських ЗМІ опублікували запис, на якому нібито президент Дональд Трамп каже про звільнення експослині США в Україні Марі Йованович.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!