"Мерзенний порохобот!" Скабєєва накинулася на українця, захищаючи Путіна

Одіозна російська пропагандистка Ольга Скабєєва влаштувала скандал у прямому ефірі через те, що український гість розкритикував президента країни-агресора Володимира Путіна.

Приводом для конфлікту стала її суперечка з українським громадським діячем Гордієм Бєловим про фейк щодо "втечі" президента України Петра Порошенка від виборців у різних містах. Жорстка суперечка зав'язалася в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва Скріншот відео

"Приїздить президент у кожне місто України, ходить, зустрічається з людьми, не боячись ось цих всіх провокацій. Я вам хочу нагадати — рівно рік тому вашу трагедію в Кемерово, коли загинули люди. І приїхав президент, який навіть не вийшов до своїх людей. Для вас так краще? А в Україні виходить президент і спілкується зі своїми людьми", — сказав Бєлов, спростовуючи брехливі заяви рупорів Кремля про главу української держави.

Однак ведучу програми розлютили такі слова, і вона затято почала захищати Путіна, не стримуючи їдких образ на адресу українця. Вона звинуватила його у спекуляціях на трагедіях і аморальності.

"Гордію, ви зараз виступаєте як мерзотник, спекулюючи на наші трагедії! А ваш президент вбиває своїх співвітчизників! І не розповідайте нам нічого на тему того, що Путін до людей не вийшов! Він, звісно, до людей вийшов! Ви зараз стоїте і брешете у прямому ефірі! Будучи людиною, батько якої живе в Росії, захищаєте Порошенка! Ви брехливий, мерзенний, огидний порохобот, який спекулює на страшних російських трагедіях! Це мерзенна огидна позиція!" — впала в істерику Скабєєва.

Ольга Скабеєєва Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Скабєєва обізвала російського політика, лідера руху "Нова Росія" Микиту Ісаєва ідіотом через те, що він підтримав ініціативу України про прирівнювання ідеології "русского міра" до нацизму.

Також вона посварилася з громадським діячем Вадимом Трюханом через фейки про пропаганду нацизму в Україні серед дітей через спеціальні комп'ютерні ігри та воєнізовані табори. Українець запитав у пропагандистки, чи не соромно їй перед своїм сином за постійну брехню. У відповідь Скабєєва закричала, щоб Трюхан "закрив рота".

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