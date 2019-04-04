Мером Чикаго вперше стала темношкіра жінка-лесбіянка: що про неї відомо

Мером Чикаго (США) обрана колишній помічник федерального прокурора Лорі Лайтфут, що стала першою темношкірою жінкою і відкритою лесбіянкою, яка зайняла цю посаду.

Вона поклала в основу своєї передвиборної кампанії тему боротьби з корупцією в органах влади, пише видання Chicago Tribune.

На виборах Лайтфут отримала майже 74% голосів виборців, в той час як за її опонентку Тоні Преквінкл віддали всього 26,3% голосів.

Суперниця Лайтфут, також афроамериканка з Демократичної партії, вже визнала поразку і привітала Лайтфут з перемогою.

Лорі Лайтфут

Лорі Лайтфут

Лорі Лайтфут

Лорі Лайтфут

Лорі Лайтфут

Лайтфут на новій посаді має намір поліпшити умови життя в неблагополучних районах, де проживають афроамериканці. Ще один важливий пункт її програми - боротьба з поліцейським свавіллям.

Офіційна інавгурація на посаду мера запланована на 20 травня.

Лора Лайтфут раніше не займала високих політичних посад. Вона здобула юридичну освіту, а потім працювала помічником федерального прокурора і займалася приватною адвокатською практикою.

З 1837 року в Чикаго обрали тільки одного мера-афроамериканця, а також одну жінку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чикаго невідомий влаштував стрілянину в місцевій лікарні, в результаті чого загинули четверо.

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