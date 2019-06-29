Меркель зробила відверту заяву про свій стан

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прокоментувала журналістам недавні напади тремтіння, які трапилися вже двічі на публічних заходах.

Так, відповідаючи на питання про свій стан, політик підтвердила, що відчуває себе добре, не уточнивши, чи зверталася до лікаря, передає місцеве видання Bild.

"Впевнена, що як це саме з'явилося, так само і пройде. Нічого особливого розповісти не можу. У мене все добре", – заявила Меркель.

Меркель стало погано Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше Меркель стало погано під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні 18 червня.

Вдруге це повторилося 27 червня під час зустрічі з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмайєром.

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