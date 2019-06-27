Меркель знову стало погано на публіці: момент потрапив на відео

У канцлера Німеччини Ангели Меркель знову погіршилося самопочуття під час публічного заходу, зустрічі з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром.

У Меркель, як і під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, сильно затремтіли руки та ноги, пише Bild (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

Канцлер намагалася тримати опанувати себе і нічим не видати свій стан. Також вона відмовилася від запропонованої їй води, хоча минулого разу пояснила тремор зневодненням. Її представники запевнили, що зі здоров'ям все гаразд.

"Все йде згідно з планом. Канцлер почувається добре", — повідомили її помічники.

Також вони уточнили, що Меркель не відмовлятиметься від саміту G20, запланованого на 28 червня.

Вперше про нездужання Меркель заговорили після інциденту на зустрічі із Зеленським 18 червня. Тоді вона і український президент тривалий час стояли на відкритому повітрі у сильну спеку, однак цього разу зустріч відбувалася у приміщенні.

Ангела Меркель Скріншот

Думки медиків про причини такого стану розділилися. Проаналізувавши кадри, вони дійшли висновку, що тремор міг відбутися з кількох причин, зокрема і через стреси.

"Це звичайна ситуація для осіб, які перебувають у постійному нервовому напруженні", — розповіла OBOZREVATEL сімейний лікар Рита Гофман.

Також медики зазначили, що це може бути викликано цукровим діабетом, тепловим або сонячним ударом і зневодненням.

Як писав OBOZREVATEL, після інциденту 18 червня у Росії бурхливо відреагували на цю подію. Пропагандистка Ольга Скабєєва присоромила Зеленського за те, що він не зупинив зустріч. Президент України у відповідь повідомив, що поруч із ним Меркель була у безпеці.

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