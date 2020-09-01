Меркель заявила, що "Північний потік-2" буде добудований

Федеральний уряд Німеччини хоче, щоб будівництво газопроводу "Північний потік-2" було завершено.

Як повідомив телеканал MDR, про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель. Вона перебувала з візитом у Штральзунді, де працівники місцевої верфі беруть участь у будівництві частини газопроводу.

Канцлерка прокоментувала загрози трьох сенаторів США на адресу порту Засніц-Мукран, заявивши, що санкції, які поширюються за межі території Сполучених Штатів, є неправомірними.

"Федеральний уряд і держава зроблять усе, щоб допомогти порту", – сказала Меркель.

На початку серпня троє сенаторів-республіканців США написали листа з попередженням про накладення санкцій на членів ради директорів і керівників вищої ланки порту Засніц, якщо компанія не припинить надавати логістичну підтримку "Північному потоку-2".

Сенатори погрожували позбавити порт перспективи "фінансового виживання, якщо він продовжить надавати товари, послуги і підтримку" в будь-якій формі проєкту "Північний потік-2".

Видання відзначило, що велика частина газопроводу вже прокладена. З приблизно 2400 кілометрів у Балтійському морі відсутні близько 160.

Порт Мукран у місті Засніц служить логістичною базою для завершення трубопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, сенатори США пригрозили оператору німецького порту Мукран "фінансовим руйнуванням" у разі продовження робіт над російським газопроводом "Північний потік-2".

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