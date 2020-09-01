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Меркель заявила, що "Північний потік-2" буде добудований

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
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  • Американські сенатори пригрозили німецькому порту Мукран у місті Засніц санкціями за підтримку "Північного потоку-2"

  • Ангела Меркель назвала погрози США неправомірними

  • Вона пообіцяла підтримати порт у його роботі з завершення будівництва газопроводу

Ангела Меркель заявила, що уряд Німеччини підтримає завершення будівництва газопроводу

Ангела Меркель заявила, що уряд Німеччини підтримає завершення будівництва газопроводу.

Федеральний уряд Німеччини хоче, щоб будівництво газопроводу "Північний потік-2" було завершено.

Як повідомив телеканал MDR, про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель. Вона перебувала з візитом у Штральзунді, де працівники місцевої верфі беруть участь у будівництві частини газопроводу.

Канцлерка прокоментувала загрози трьох сенаторів США на адресу порту Засніц-Мукран, заявивши, що санкції, які поширюються за межі території Сполучених Штатів, є неправомірними.

"Федеральний уряд і держава зроблять усе, щоб допомогти порту", – сказала Меркель.

На початку серпня троє сенаторів-республіканців США написали листа з попередженням про накладення санкцій на членів ради директорів і керівників вищої ланки порту Засніц, якщо компанія не припинить надавати логістичну підтримку "Північному потоку-2".

Сенатори погрожували позбавити порт перспективи "фінансового виживання, якщо він продовжить надавати товари, послуги і підтримку" в будь-якій формі проєкту "Північний потік-2".

Видання відзначило, що велика частина газопроводу вже прокладена. З приблизно 2400 кілометрів у Балтійському морі відсутні близько 160.

Порт Мукран у місті Засніц служить логістичною базою для завершення трубопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, сенатори США пригрозили оператору німецького порту Мукран "фінансовим руйнуванням" у разі продовження робіт над російським газопроводом "Північний потік-2".

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НімеччинаПівнічний потік - 2Ангела Меркель
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