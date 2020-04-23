Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країні ще довго доведеться жити в умовах пандемії, оскільки вона досі знаходиться на початковій стадії.

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Таке попередження вона озвучила під час виступу в Бундестазі 23 квітня, повідомляє Bild. Меркель підкреслила, що саме тому до послаблення карантинних заходів варто ставитися дуже обережно.

"Ми не живемо у фінальній фазі пандемії. Ми на початку. Тому обмеження як і раніше важливі. Нам доведеться довго жити з цим вірусом", – сказала лідерка Німеччини.

У зв'язку з цим вона розкритикувала деякі федеральні землі за те, що вони занадто "жваво" працюють над пом'якшенням обмежень.

Ангела Меркель "Прямий"

"Ця пандемія є викликом демократії. Вона обмежує наші життєві права і потреби – як дорослих, так і дітей", – визнала канцлерка, проте підкреслила, що без заходів стримування поки не обійтися.

За її словами, статистика коронавірусу в Німеччині зараз розвивається в правильному напрямку і темпи зараження знижуються. Однак це ще не означає повну перемогу над пандемією.

"Цей проміжний результат крихкий. Ми йдемо тонким льодом, ви навіть можете сказати "найтонкішим льодом. Ситуація оманлива. При боротьбі з вірусом ми завжди повинні пам'ятати, що сьогоднішні цифри відображають інфікування, яка трапилося близько десяти-дванадцяти днів тому", – попередила Меркель німців.

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