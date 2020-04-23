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23 квітня • оновлено в 13:35
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Меркель заявила, що Німеччина досі на початку пандемії COVID-19: йдемо тонким льодом!

2.2т
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Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країні ще довго доведеться жити в умовах пандемії, оскільки вона досі знаходиться на початковій стадії.

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Таке попередження вона озвучила під час виступу в Бундестазі 23 квітня, повідомляє Bild. Меркель підкреслила, що саме тому до послаблення карантинних заходів варто ставитися дуже обережно.

"Ми не живемо у фінальній фазі пандемії. Ми на початку. Тому обмеження як і раніше важливі. Нам доведеться довго жити з цим вірусом", – сказала лідерка Німеччини.

У зв'язку з цим вона розкритикувала деякі федеральні землі за те, що вони занадто "жваво" працюють над пом'якшенням обмежень.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

"Прямий"

"Ця пандемія є викликом демократії. Вона обмежує наші життєві права і потреби – як дорослих, так і дітей", – визнала канцлерка, проте підкреслила, що без заходів стримування поки не обійтися.

За її словами, статистика коронавірусу в Німеччині зараз розвивається в правильному напрямку і темпи зараження знижуються. Однак це ще не означає повну перемогу над пандемією.

"Цей проміжний результат крихкий. Ми йдемо тонким льодом, ви навіть можете сказати "найтонкішим льодом. Ситуація оманлива. При боротьбі з вірусом ми завжди повинні пам'ятати, що сьогоднішні цифри відображають інфікування, яка трапилося близько десяти-дванадцяти днів тому", – попередила Меркель німців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що його країні вдалося взяти ситуацію з поширенням коронавірусу COVID-19 на своїй території під контроль. За його словами, починаючи з 12 квітня, встановилася тенденція, коли щодоби одужує більше людей, ніж заражається.

  • У свою чергу регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ханс Клюге попередив, що зараз регіон стоїть на порозі піку пандемії COVID-19 і тому повинен бути дуже обережний у питаннях послаблення карантину.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Ангела Меркель
Місце
Німеччина
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