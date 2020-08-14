Меркель засудила насильство та вимагала звільнити затриманих у Білорусі

Олексій Тітофф Світ 13:27, 14.08.2020 Оновлено: 13:27, 14.08.2020

Канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила застосування насильства силовиками до протестуючих в Білорусі і закликала владу країни звільнити затриманих.

Про це повідомляє пре-служба німецького уряду, передає Reuters.

Відзначимо, що раніше офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт заявив, що Німеччина вважає, що під час голосування в Білорусі не дотримувалися навіть мінімальні стандарти проведення демократичних виборів.

Додамо, що лише деякі світові лідери деяких країн привітали чинного главу Білорусі Олександра Лукашенка з "перемогою" на президентських виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

Казарін вказав на точку неповернення в розриві України й Росії

У Лукашенка інсульт, – політолог Соловей

Кравчук про розмову зі Скабєєвою: спілкуватися потрібно з ким завгодно

"Я не дав нажитися на дітях і заявив у СБУ. А потім звинуватили мене". Відомий спортсмен потрапив під прес чиновників

Люди кричали та вили: опубліковано відео про тортури затриманих у в'язниці Мінська