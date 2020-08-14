Меркель засудила насильство та вимагала звільнити затриманих у Білорусі
Канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила застосування насильства силовиками до протестуючих в Білорусі і закликала владу країни звільнити затриманих.
Про це повідомляє пре-служба німецького уряду, передає Reuters.
Відзначимо, що раніше офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт заявив, що Німеччина вважає, що під час голосування в Білорусі не дотримувалися навіть мінімальні стандарти проведення демократичних виборів.
Додамо, що лише деякі світові лідери деяких країн привітали чинного главу Білорусі Олександра Лукашенка з "перемогою" на президентських виборах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат в президенти Олександр Лукашенко в шостий раз "переміг" на виборах з результатом 80,23%. Його головний опонент Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.
У Мінську автозак в'їхав у натовп активістів. Повідомляється про безліч постраждалих в ході акцій.
Акції продовжилися і 10 серпня. У столицю країни стягнули ще більше військової техніки, а також силовиків.
У КДБ заявили, що на Тихановську готувався замах, який вдалося запобігти.
Опозиціонерка подала скаргу в ЦВК і вимагає визнати результати голосування недійсними.
Євросоюз відмовився визнати перемогу Лукашенка на виборах.
10 серпня МВС підтвердило першу жертву протестів.
Також МВС Білорусі повідомило про затримання "координаторів і спонсора" протестів у Мінську.
У Мінську чоловіка затримали на очах дружини і відвезли за 50 км.
У Білорусі звільнили затриманих під час протестів українців.