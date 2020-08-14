Канцлер Німеччини Ангела Меркель засудила застосування насильства силовиками до протестуючих в Білорусі і закликала владу країни звільнити затриманих.

Про це повідомляє пре-служба німецького уряду, передає Reuters.

Відзначимо, що раніше офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт заявив, що Німеччина вважає, що під час голосування в Білорусі не дотримувалися навіть мінімальні стандарти проведення демократичних виборів.

Додамо, що лише деякі світові лідери деяких країн привітали чинного главу Білорусі Олександра Лукашенка з "перемогою" на президентських виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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