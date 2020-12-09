Меркель запропонувала ввести ранні канікули, а після Різдва посилити локдаун

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запропонувала ввести більш ранні канікули – із 16 грудня, а після Різдва посилити карантин.

Про це вона сказала, виступаючи в бундестазі, пише DW. Школи та магазини політикиня закликала закрити з 24 грудня по 10 січня.

Вона наголосила, що жителі країни можуть пишатися своїми досягненнями й що тепер "у кінці тунелю з'явилося світло", маючи на увазі розроблення вакцини проти коронавірусу німецькими та американськими вченими.

Проте оптимізм щодо вакцин супроводжується усвідомленням того, що криза далека від завершення, сказала політикиня.

Меркель зауважила, що для успішного проходження наступних місяців потрібні "стійкість, креативність і здатність працювати разом".

Попри те, що введені в листопаді карантинні заходи стримали різке зростання захворюваності в Німеччині, вона, як і раніше, є дуже високою. Особливу тривогу викликають кількість госпіталізацій і високий рівень смертності, сказала Меркель.

Вона порівняла показники 29 вересня і 9 грудня, щоб проілюструвати всю серйозність ситуації.

29 вересня було зареєстровано 1827 нових випадків захворювання, 12 осіб померло, пацієнтами з COVID-19 було зайнято 352 ліжка у відділеннях інтенсивної терапії.

9 грудня було зареєстровано 20 815 випадків, 590 людей померли, зайнято пацієнтами з коронавірусом 4257 ліжок.

Меркель назвала "неприйнятним" такий рівень смертності. Вона заявила, що не бачить альтернативи максимальному скороченню всіх контактів навіть у період Різдва, яким би "нелюдським" це не здавалося.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами Меркель, країна може зіткнутися з третьою хвилею коронавірусу.

Вона закликала громадян бути обережними найближчими кількома тижнями. Політикиня виступила проти планів деяких регіональних урядів дозволити готелям приймати сім'ї на Різдво, оскільки це може прискорити поширення інфекції.