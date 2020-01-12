"Спасибо большое!" Меркель заговорила російською після зустрічі з Путіним. Відео

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель після переговорів із президентом Росії 11 січня попрощалася з Володимиром Путіним і главою МЗС Сергієм Лавровим російською мовою.

Вона подякувала російським політикам. Відповідним відео поділився Telegram-канал Пул N3 (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Спасибо большое! До свидания! Всего хорошего! Спасибо!" – сказала канцлерка.

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Додамо, Меркель, яка виросла в Східній Німеччині, де були розміщені радянські війська, вивчила російську мову в школі в якості іноземної.

Як писав OBOZREVATEL, Меркель після переговорів із Путіним остаточно підтвердила позицію щодо "Північного потоку-2" і закликала завершити його будівництво, незважаючи на санкції США.

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