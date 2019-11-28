"Рок-зірки не вийшло": Меркель потрапила в конфуз на сцені. Відео

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель впала, піднімаючись на сцену на Берлінській конференції із багатосторонньої торгівлі і цифрової безпеки.

Про інцидент, який трапився 27 листопада, повідомляє Daily Mail (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як канцлерка, прямуючи до трибуни, різко втратила рівновагу, але швидко піднялася і почала промову.

Меркель осоромилася на сцені і потрапила на відео

Політикиня, якій виповнилося 65-років, пояснила конфуз тим, що вона просто не помітила сходів. "Наступного разу обов'язково скористаюся сходинками", – пожартувала Меркель.

"Не вийшло з неї рок-зірки", – прокоментували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Меркель осоромилася під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей, забувши її зустріти.

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