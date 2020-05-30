Меркель відмовилася їхати на саміт G7
Канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася прибути на саміт Великої сімки (G7), який повинен пройти в червні в США.
Меркель відкинула запрошення глави Білого дому Дональда Трампа через пандемію коронавірусу (COVID-19), передає Politico.
"Федеральний канцлер дякує президенту Трампу за запрошення на саміт G7 в кінці червня у Вашингтоні. На сьогоднішній день, враховуючи загальну ситуацію з пандемією, вона не може погодитися на свою особисту участь в поїздці до Вашингтона", – повідомив прессекретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт .
Спікер адміністрації президента США Кейлі Макінені додав, що саміт G7 попередньо намічений на кінець червня і пройде в Білому домі. Раніше зазначалося, що зустріч світових лідерів могла пройти в заміській резиденції Трампа в Кемп-Девіді.
Нагадаємо, що до складу G7 входять: США, Італія, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Великобританія.
Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала продовження санкцій проти Росії.