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ПолітикаЕкономіка

Меркель теж почекає? Путін запізнився на весілля в Австрії

19.2тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін приїхав до австрійського міста Грац на півдні федеральної землі Штирія, де відбудеться весілля глави МЗС країни Карін Кнайсль.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, передає РІА Новини. При цьому журналісти уточнюють, що він прибув на церемонію із запізненням.

Очікується, що в Граці він пробуде близько двох годин, потім відправиться на переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кремлі заявили, що наречена особисто запросила Путіна до себе на церемонію під час його візиту до Відня у червні.

Особи
Володимир ПутінАнгела Меркель
Місце
Австрія
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Denisov Alexandr
Denisov Alexandr
А Пидарошенко не пригласили?
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Кихот Дон
Кихот Дон
вся раесия сплошная отсосея. роесия отстойник мира и вселенной
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ЭрЪ ХейтЪ
ЭрЪ ХейтЪ
и только где то у куеве пьяный и жирный свиноподобный пидарошенко рыдает. хуторян не впустили в йевропейское общество
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