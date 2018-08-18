Меркель теж почекає? Путін запізнився на весілля в Австрії

Президент Росії Володимир Путін приїхав до австрійського міста Грац на півдні федеральної землі Штирія, де відбудеться весілля глави МЗС країни Карін Кнайсль.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, передає РІА Новини. При цьому журналісти уточнюють, що він прибув на церемонію із запізненням.

Очікується, що в Граці він пробуде близько двох годин, потім відправиться на переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кремлі заявили, що наречена особисто запросила Путіна до себе на церемонію під час його візиту до Відня у червні.