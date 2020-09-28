Меркель таємно відвідувала Навального в Charité – ЗМІ

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель таємно відвідувала російського політика Олексія Навального в клініці Charité в Берліні, де він проходив лікування після отруєння.

Про це з посиланням на джерела пише Spiegel. Відзначається, що такий крок Меркель має стати знаком для Росії, що Берлін не поступиться і з'ясує правду.

"Таємний візит до Навального – ще одна ознака того, наскільки канцлерка віддана Навальному і не готова залишити справу, не довівши її до кінця. Той факт, що сама канцлерка відвідала опозиційного політика, має бути для російського уряду знаком того, що Берлін не поступиться в цій справі і з'ясує правду", – сказано в матеріалі.

Нагадаємо, раніше Меркель назвала Навального жертвою злочину, заявивши, що його "хотіли змусити мовчати".

"Очевидно, що один з провідних опозиційних політиків Росії був отруєний. Олексій Навальний став жертвою отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". У його пробах без сумніву були знайдені залишки цієї речовини. Стало очевидно, що Навальний став жертвою злочину. Хтось намагався заткнути йому рот, і від імені всього уряду Німеччини я виступаю з засудженням того, що сталося", – заявила Меркель на

Також вона висловила слова підтримки на адресу Навального і його сім'ї, зазначивши, що у нього зараз непрості часи.

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