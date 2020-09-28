Меркель таємно відвідувала Навального в Charité – ЗМІ
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель таємно відвідувала російського політика Олексія Навального в клініці Charité в Берліні, де він проходив лікування після отруєння.
Про це з посиланням на джерела пише Spiegel. Відзначається, що такий крок Меркель має стати знаком для Росії, що Берлін не поступиться і з'ясує правду.
"Таємний візит до Навального – ще одна ознака того, наскільки канцлерка віддана Навальному і не готова залишити справу, не довівши її до кінця. Той факт, що сама канцлерка відвідала опозиційного політика, має бути для російського уряду знаком того, що Берлін не поступиться в цій справі і з'ясує правду", – сказано в матеріалі.
Нагадаємо, раніше Меркель назвала Навального жертвою злочину, заявивши, що його "хотіли змусити мовчати".
"Очевидно, що один з провідних опозиційних політиків Росії був отруєний. Олексій Навальний став жертвою отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". У його пробах без сумніву були знайдені залишки цієї речовини. Стало очевидно, що Навальний став жертвою злочину. Хтось намагався заткнути йому рот, і від імені всього уряду Німеччини я виступаю з засудженням того, що сталося", – заявила Меркель на
Також вона висловила слова підтримки на адресу Навального і його сім'ї, зазначивши, що у нього зараз непрості часи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 серпня Олексію Навальному стало зле просто на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Опозиціонера доправили на лікування в Німеччину, в клініку Charite.
Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, зокрема і проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".
Того ж дня під час телефонної розмови президент Франції Еммануель Макрон також заявив главі РФ Володимиру Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння й виходу з коми.
17 вересня опублікували відео з номера готелю в Росії, де могли отруїти Навального.