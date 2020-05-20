Пандемія COVID-19 закінчиться тільки тоді, коли з'явиться вакцина та спеціальні хороші механізми лікування.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Таку заяву зробила канцлерка Федеративної Республіки Німеччини Ангела Меркель за підсумками переговорів з керівництвом міжнародних фінансових організацій (МВФ, СОТ, ОЕСР, Світовий банк) 20 травня, написало інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо, що пандемія закінчиться тоді, коли з'явиться вакцина і дуже хороші способи лікування. Доти ми повинні будемо жити з вірусом, тому дуже важливо сприймати вакцину і медикаменти як важливе суспільне глобальне надбання, яке має бути доступним для всіх", – підкреслила вона.

Меркель сказала, коли закінчиться пандемія. Ілюстрація

За словами Меркель, учасники переговорів відзначили, що світова економіка наразі перебуває у стані "глибокої глобальної рецесії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені заявляли, що пандемію COVID-19 вдасться взяти під контроль лише після того, як у двох третин населення з'явиться до нього імунітет. Тому вона може затягнутися на два роки.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!