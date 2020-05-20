Пандемія COVID-19 закінчиться тільки тоді, коли з'явиться вакцина та спеціальні хороші механізми лікування.
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Таку заяву зробила канцлерка Федеративної Республіки Німеччини Ангела Меркель за підсумками переговорів з керівництвом міжнародних фінансових організацій (МВФ, СОТ, ОЕСР, Світовий банк) 20 травня, написало інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".
"Ми вважаємо, що пандемія закінчиться тоді, коли з'явиться вакцина і дуже хороші способи лікування. Доти ми повинні будемо жити з вірусом, тому дуже важливо сприймати вакцину і медикаменти як важливе суспільне глобальне надбання, яке має бути доступним для всіх", – підкреслила вона.
Меркель сказала, коли закінчиться пандемія. Ілюстрація
За словами Меркель, учасники переговорів відзначили, що світова економіка наразі перебуває у стані "глибокої глобальної рецесії".
Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені заявляли, що пандемію COVID-19 вдасться взяти під контроль лише після того, як у двох третин населення з'явиться до нього імунітет. Тому вона може затягнутися на два роки.
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