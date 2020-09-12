Меркель – про протести проти Лукашенка: прагнення до демократії розтоптано ногами

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала протестувальників проти Олександра Лукашенка у Білорусі і звинуватила владу країни в придушенні демократії.

У відеопідкасті, який був оприлюднений у суботу, 12 вересня, і присвячений Міжнародному дню демократії 15 вересня, заснованому Генасамблеєю ООН, Меркель зазначила, що захоплюється сміливістю білорусів, які вийшли на протести.

"Ми всім серцем – разом з мирними демонстрантами. Захоплює те, з якою сміливістю і рішучістю вони виходять на вулиці на захист свободи і верховенства права", – заявила глава уряду Німеччини.

Меркель зазначила, що в останні дні з великим занепокоєнням спостерігає за подіями в Білорусі. "Там прагнення до демократії буквально розтоптано ногами", – сказала вона.

Відзначимо, напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у заяві від імені Євросоюзу засудив залякування щодо членів Координаційної ради в Білорусі і підтвердив готовність блоку ввести санкції.

Нагадаємо, в Білорусі вже майже місяць тривають акції протесту проти влади Олександра Лукашенка, який займав пост президента п'ять термінів поспіль. У наймасштабніших протестних акціях в історії країни взяли участь сотні тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня, в столиці Білорусі Мінську зібралися нові акції протесту, в результаті яких було затримано 30 осіб

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