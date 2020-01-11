Меркель приїхала до Путіна в Кремль: перші подробиці

У Кремлі (Москва, Росія) в суботу, 11 січня, почалася зустріч президента РФ Володимира Путіна і федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Вони вже потисли руки й почали розмову. Про це повідомили різні російські Telegram-канали (щоб подивитися відео й фото, дсокрольте до кінця сторінки).

Президент РФ Володимир Путін і федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель Скриншот

"Я з нетерпінням чекаю наших бесід з вами, наших переговорів. Вдячна за запрошення, за надану можливість приїхати сюди, тому що я завжди вважаю, що краще говорити одне з одним, ніж одне про одного", – заявила Меркель.

Меркель приїхала до Путіна в Кремль Скриншот

Меркель приїхала до Путіна в Кремль Скриншот

Меркель приїхала до Путіна в Кремль Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Путін вже багато разів зустрічався з Меркель і говорив по телефону.

Так, у своїй бесіді 11 листопада минулого року вони торкнулися теми війни на Донбасі.

В іншій телефонній розмові, вже в грудні, Путін і Меркель "дали позитивну оцінку" обміну полоненими на Донбасі між Україною і "Л/ДНР".

Також раніше канцлерка Німеччини заявляла, що до реалізації Мінських угод країни Європейського Союзу не можуть повноцінно співпрацювати з РФ.

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