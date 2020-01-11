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11 січня • оновлено в 15:29
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Меркель приїхала до Путіна в Кремль: перші подробиці

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У Кремлі (Москва, Росія) в суботу, 11 січня, почалася зустріч президента РФ Володимира Путіна і федеральної канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Вони вже потисли руки й почали розмову. Про це повідомили різні російські Telegram-канали (щоб подивитися відео й фото, дсокрольте до кінця сторінки).

Президент РФ Володимир Путін і федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель

Президент РФ Володимир Путін і федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель

Скриншот

"Я з нетерпінням чекаю наших бесід з вами, наших переговорів. Вдячна за запрошення, за надану можливість приїхати сюди, тому що я завжди вважаю, що краще говорити одне з одним, ніж одне про одного", – заявила Меркель.

Меркель приїхала до Путіна в Кремль

Меркель приїхала до Путіна в Кремль

Скриншот

Меркель приїхала до Путіна в Кремль

Меркель приїхала до Путіна в Кремль

Скриншот

Меркель приїхала до Путіна в Кремль

Меркель приїхала до Путіна в Кремль

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Путін вже багато разів зустрічався з Меркель і говорив по телефону.

  • Так, у своїй бесіді 11 листопада минулого року вони торкнулися теми війни на Донбасі.

  • В іншій телефонній розмові, вже в грудні, Путін і Меркель "дали позитивну оцінку" обміну полоненими на Донбасі між Україною і "Л/ДНР".

  • Також раніше канцлерка Німеччини заявляла, що до реалізації Мінських угод країни Європейського Союзу не можуть повноцінно співпрацювати з РФ.

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Автор
Яра Дорош
Особи
Ангела Меркель Володимир Путін
Місце
Росія Москва
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Старая шалава!Пошла ты нах...й вместе с другом своим!!!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Основная тема разговора с Путиным - это состояние дел в Украине! Все бросила,Рождество, Германию, Сев.поток -2, и к Путину! Надо подымать Украину! Украине надо деньги!
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Wick John
Wick John
Ни к алкашу ни к клоуна никто не приезжал, только они сами ездили за указаниями к хозяевам
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Wick John, до алкаша? Хто алкаш? Порошенко? Хіба він зловживає? Хто бачив?
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