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8 вересня • оновлено в 11:27
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Меркель понизила статус Евросоюза

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Похоже на то, что Европа, в лице Меркель и Макрона, полностью умыла руки по поводу любых, самых чудовищных преступлений, которые творят ее торговые партнеры. Собственно говоря, эти деятели откровенно смыли в унитаз фундаментальные принципы Запада, связанные с демократией, правами человека и глобальной безопасности.

В данном случае, речь даже не идет о каких-то санкциях или резких движениях, у них уже даже озабоченность кончилась по всем этим поводам. Показательным стал период подготовки визита фрау Меркель в Китай. В это время в Гонконге происходило восстание местного населения против попытки местных властей протянуть закон "о передаче задержанных граждан в материковый Китай". Это – прямо противоречит условиям возврата Гонконга Китаю Великобританией.

Уже сама возможность этого возврата была жестко увязана с сохранением обычного объема прав и свобод жителей Гонконга. Законопроект не просто нарушил бы это положение вещей, но стал бы первым и показательным шагом к полному изъятию этих прав. Люди вышли на улицу не требовать чего-то нового, а за сохранение того объема прав, который у них был до этого момента.

Тем не менее, Китай ввел в Гонконг свои полицейские и военные подразделения, которые жесточайшим образом стали подавлять выступления местных жителей. Мир облетели чудовищные кадры просто мордования людей в метро, когда до полусмерти забивались люди, вообще не протестующие, а просто едущие в метро.

В связи с этим, перед визитом Меркель в Пекин, в адрес ее канцелярии активисты движения в защиту прав жителей Гонконга направили ей письмо, в котором изложили то, что там творят китайские власти и просили Меркель отреагировать на это так, как подобает великой демократической стране.

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У Меркель отреагировали, а вернее – ответили. В ответе написали, что фрау Меркель взяла это к сведению. В итоге, она даже сказала о том, что она хотела бы от визита в Китай и встречи с Си Цзиньпином. Это, конечно – совместные проекты немецких и китайских автомобилестроителей, ну и другие вопросы, а про Гонконг – молчок.

Из этого следует, что гонкогские активисты обратились не по адресу, поскольку только действительно великая страна имеет смелость задавать вопросы подобного характера, и только страна, действительно ставящая права человека и принципы демократии во главу угла, может должным образом продемонстрировать соответствующую реакцию в данном случае. Германия образца Меркель – перестала быть таковой. Тут уже просто нет никаких вариантов, поскольку она последовательно ложится то под Пу, то под Си и получает от этого удовольствие.

Что тут важно понимать гражданам гонконгцам. Меркель жмет руку и играется в газопроводы с диктатором, который не просто устраивает массовые избиения, но массовые казни в Украине и Сирии, которая его войсками просто утоплена в крови. Ее не воротит ни от вида, ни от запаха крови, которой Путин покрыт с головы до ног.

В связи с этим сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон от души натыкал фрау носом в ее двенадцатый официальный визит в Китай. Он припомнил ей все: и Гонконг, и Сирию, и Восточную Европу и шашни с путинскими газовиками.

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Он подытожил свое обращение такими словами, под которыми можно смело подписываться любому здравомыслящему человеку:

"…Не то чтобы я ожидал, что бедственное положение гонконгцев или уйгуров, задержанных сотнями тысяч людей в Синьцзяне, заставят вас о чем-то задуматься больше, чем вы думаете о восточноевропейцах, которых Германия продает России в обмен для трубопровода Nord Stream 2…"

В общем, уже трудно представить, какие преступления не сможет оправдать фрау Меркель и ее друг Мануэль Макрон, если на этом можно срубить чуть больше бабла. Но все имеет свою цену. В частности, уже понятно, что ни Германия, ни ЕС уже не станут какой-то глобальной и самостоятельной силой, которая отталкивается от фундаментальных принципов.

Меркель, за 15 лет своего правления, понизила статус ЕС до помойного уровня и с этим (при ней) уже ничего не сделаешь. Даже трудно представить, сколько Германии понадобиться времени, чтобы вытравить "меркельщину", даже если такая цель будет поставлена. Но есть подозрение, что все прокисло окончательно и процесс уже необратим.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Особи
Ангела Меркель Еммануель Макрон
Місце
Німеччина
Тег
протест
Джерело
Джерело: defence-line.org
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Шредерізація Європи продовжується.
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Решетников Александр
Решетников Александр
Педрило прекратил давать Калоедусу облизывать миску и тематика памфлетов резко изменилась. Пора опять набирать плюсики.. Хрен тебе на рыло, тварь продажная.
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Только Украина спасёт и накормит мир! Украина - вот последний островок демократии и свободы слова! Европейцы должны брать пример с Украины! Слава Украине!
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