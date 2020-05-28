Сакці ЄС проти Росії повинні діяти до тих пір, поки не буде прогресу в реалізації Мінських угод.

Як заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на форумі, організованому Фондом імені Конрада Аденауера, в Євросоюзі будуть називати своїми іменами порушення фундаментальних правил міжнародного права.

Ангела Меркель підтримала продовження санкцій проти РФ

"Цей канон правил і цінностей Росія неодноразово порушувала, Росія в нашому безпосередньому сусідстві створила ряд невирішених конфліктів, анексувала в порушення міжнародного права український півострів Крим. Вона підтримує маріонеткові режими на частинах східної України і втручається в західні демократії гібридними інструментами... Якщо не буде прогресу в мінському процесі, то нам потрібно буде дотримуватися санкцій", – зазначила вона.

При цьому Меркель додала, що з самого вступу на свою посаду була за конструктивний діалог з Москвою, і висловила надію, що головування Німеччини в ЄС "дасть можливість для нових імпульсів у відносинах з Росією".

За її словами, для хороших відносин з РФ є безліч причин, серед яких ситуація в Сирії та Лівії, економіка, охорона здоров'я, захист клімату.

Нагадаємо, з 1 липня Німеччина бере на себе головування в Раді ЄС, яке триватиме до кінця поточного року.

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