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ПолітикаЕкономіка
Анатолій Власюк
Анатолій Власюк
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Меркель під ковпаком російських спецслужб?

6.6т

Схоже, не лише Трамп, а й Меркель боїться Путіна, в якого може бути компромат на неї. Можливо, вона просто дбає про своє майбутнє, коли вслід за Шрьодером хоче очолити важливу структуру “Газпрому”.

Якщо домовленості між Гітлером і Сталіним стали трагічними і прискорили розв’язання Другої світової війни, то зустріч Путіна з Меркель виглядає фарсом, особливо на тлі присутності російського президента на весіллі міністра закордонних справ Австрії за участі козацького хору.

Це радше слабкість двох політиків, ніж демонстрація сили. І Путіна, і Меркель можна вважати “кривими качечками”, бо мова йде про останні терміни в їхніх політичних кар’єрах. Однак біди ці лідери можуть ще багато наробити.

Новини
Кунсткамера для Путина

Меркель змушена маневрувати між США і Росією. Чим більше Трамп тиснутиме на Німеччину в питаннях НАТО і Північного потоку-2, тим прихильнішою канцлерка буде до Путіна. А може, в цьому і суть однієї зі складових змови у Гельсінкі?

Втім, Меркель важливо не переграти. Якщо Європа зрозуміє, що вона вже не є тією лідеркою, за яку себе видає, то керівництво континентом на себе автоматично перебере Франція на чолі з Макроном.

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Автор
Анатолій ВласюкАнатолій Власюк
Місце
Німеччина
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Путин-это не только Бог хохлов,но еще и назначает Президентов США , держит под колпаком канцлеров Германии...
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Koval Oleg
Koval Oleg
мешканцы - пора бы вам понять - Меркель давно, ещё со времён ГДР, завербована нашим КГБ (теперь - ФСБ), вербовал лично наш резидент КГБ в ГДР - В.В. Путин ... вы, и тем более какой-то компромат, тут не при чём - чистый бизнес
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Петренко Сергей
Петренко Сергей
Koval Oleg, Вот настоящий бизнес рассеи: https://www.youtube.com/watch?v=qKRAF-mntqg
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Эка у вас скакуноидов, если не вспоминают майДаунов, так виноваты Путин и КГБ. Понять и принять, что вы уже своим скулёжем и попрошайничеством достали весь мир кастрюля не позволяет. Ничего, сейчас эскулап и подмахивающий вам это растолкуют.
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Петренко Сергей
Петренко Сергей
Syitnik Gena, Вот гордые жители рассеи не скачут: https://www.obozrevatel.com/abroad/vladimir-vam-ne-styidno-rossiyane-opustilis-na-koleni-pered-putinyim-video.htm
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