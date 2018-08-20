Схоже, не лише Трамп, а й Меркель боїться Путіна, в якого може бути компромат на неї. Можливо, вона просто дбає про своє майбутнє, коли вслід за Шрьодером хоче очолити важливу структуру “Газпрому”.

Якщо домовленості між Гітлером і Сталіним стали трагічними і прискорили розв’язання Другої світової війни, то зустріч Путіна з Меркель виглядає фарсом, особливо на тлі присутності російського президента на весіллі міністра закордонних справ Австрії за участі козацького хору.

Це радше слабкість двох політиків, ніж демонстрація сили. І Путіна, і Меркель можна вважати “кривими качечками”, бо мова йде про останні терміни в їхніх політичних кар’єрах. Однак біди ці лідери можуть ще багато наробити.

Новини Кунсткамера для Путина

Меркель змушена маневрувати між США і Росією. Чим більше Трамп тиснутиме на Німеччину в питаннях НАТО і Північного потоку-2, тим прихильнішою канцлерка буде до Путіна. А може, в цьому і суть однієї зі складових змови у Гельсінкі?

Втім, Меркель важливо не переграти. Якщо Європа зрозуміє, що вона вже не є тією лідеркою, за яку себе видає, то керівництво континентом на себе автоматично перебере Франція на чолі з Макроном.