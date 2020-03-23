Меркель отримала результат тесту на коронавірус

22 березня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вирішила піти на домашній карантин після інформації про зараження коронавірусом лікаря, який робив їй щеплення.

Нагадаємо, Німеччина продемонструвала аномальну відмінність від інших країн стосовно пандемії коронавірусу в світі. Так, у порівнянні з високою кількістю заражених COVID-19 там зараз найменше випадків смертей від цієї недуги.