Меркель отримала результат тесту на коронавірус

Перший тест на коронавірус канцлерки Німеччини Ангели Меркель 23 березня показав негативний результат.
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Цю інформацію підтвердив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт, пише Focus Online.
"Результат сьогоднішнього тесту негативний. У найближчі дні будуть проведені додаткові тести", – сказав він.
Ангела Меркель
DW
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 березня канцлерка Німеччини Ангела Меркель вирішила піти на домашній карантин після інформації про зараження коронавірусом лікаря, який робив їй щеплення.
Нагадаємо, Німеччина продемонструвала аномальну відмінність від інших країн стосовно пандемії коронавірусу в світі. Так, у порівнянні з високою кількістю заражених COVID-19 там зараз найменше випадків смертей від цієї недуги.
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