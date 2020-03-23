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23 березня • оновлено в 18:13
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Меркель отримала результат тесту на коронавірус

6.3т
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Перший тест на коронавірус канцлерки Німеччини Ангели Меркель 23 березня показав негативний результат.

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Цю інформацію підтвердив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт, пише Focus Online.

"Результат сьогоднішнього тесту негативний. У найближчі дні будуть проведені додаткові тести", – сказав він.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

DW

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Ангела Меркель
Місце
Німеччина
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