Меркель оголосила про посилення локдауну в Німеччині перед Різдвом

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила про закриття напередодні Різдва більшості магазинів, шкіл і дитячих садків. Так локдаун посилюють по всій країні, щоб упоратися зі ще одною хвилею коронавірусу, яка "загрожує придушити систему охорони здоров'я".

Нові правила набувають чинності з 16 грудня і діятимуть щонайменше до 10 січня. Про це повідомляє DW.

Очікується, що обмеження викличуть серйозні потрясіння для роздрібних торговців, а також системи освіти й загалом у громадськості напередодні різдвяних свят. Однак, наголосила на пресконференції після зустрічі лідерів федерації і штатів Меркель, країні терміново потрібно вжити таких заходів для розв'язання проблеми "експоненціального зростання інфекцій COVID-19".

Що передбачає новорічно-різдвяний локдаун у Німеччині:

буде закрито другорядні магазини й заклади надання різних послуг, зокрема перукарні, яким досі дозволялося працювати в умовах карантину;

школи повинні відправити учнів на дистанційне навчання і продовжити зимові канікули до 10 січня;

не працюватимуть дитсадки, але батькам дозволяється взяти оплачувану відпустку, щоб доглядати за малюками;

роботодавцям рекомендовано дозволяти співробітникам працювати вдома;

забороняється розпивати алкоголь у громадських місцях;

заходи в церквах, синагогах і мечетях можна проводити в разі дотримання правил гігієни, але спільний спів забороняється;

не можна купувати феєрверки в переддень Нового року;

водночас німцям планують послабити суворіші обмеження на контакти з 24 по 26 грудня, щоб близькі члени сім'ї могли провести Різдво разом. Так, сім'я зможе запросити до чотирьох дорослих із інших родин, але тільки з найближчих родичів, а також будь-яку кількість дітей до 15 років.

Меркель водночас закликала громадян, які планують провести свята в сімейному колі, заздалегідь ізолюватися на тиждень, щоб бути в безпеці.

"Заходи, яких вжили 2 листопада, виявилися недостатніми. Система охорони здоров'я перебувала під великою напругою, і наша мета завжди полягала в тому, щоб уникнути її перевантаження", – пояснила канцлерка.

Новими обмеженнями в Німеччині збираються знизити рівень заражень, щоби влада могла знову провести відстеження контактів. Прийнятний рівень інфікування для цього становить 50 випадків на 100 тисяч жителів. Наголошується, що нові правила можуть продовжити і після 10 січня, якщо кількість щоденних заражень не зменшиться.

За даними Worldometers, у Німеччині з початку пандемії виявили 1 320 592 випадки коронавірусу. Водночас 22 171 житель країни помер від наслідків хвороби, а 957 500 змогли подолати її.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель пропонувала ввести більш ранні канікули в країні, а карантин посилити тільки після Різдва.