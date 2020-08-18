Меркель обговорила з Путіним ситуацію в Білорусі

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі, де нині тривають масштабні протести.

Розмова двох лідерів відбулася зранку 18 серпня по телефону. Про це повідомила пресслужба Федерального уряду ФРН.

"Білоруський уряд має утриматися від застосування насильства проти мирних демонстрантів, негайно звільнити політичних в'язнів і вступити в національний діалог із опозицією та суспільством для подолання кризи", – цитує відомство слова канцлерки.

Деякі зазначають, що зараз Берлін через дипломатичні канали також намагається зв'язатися з Олександром Лукашенком, якого білоруси в більшості не визнають президентом.

"З метою врегулювання ситуації, що склалася", – заявляють у ЗМІ.

Водночас у Кремлі стверджують, нібито Путін в розмові з Меркель акцентував увагу на "неприйнятності будь-яких спроб втручання в справи Білорусі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 серпня Олександр Лукашенко, який п'ятий термін поспіль перебуває на посаді президента Білорусі, заявив, ніби напередодні йому зателефонувала Ангела Меркель і запропонувала "поговорити". Однак в уряді Німеччини заперечують факт телефонної розмови між ними.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами на виборах, які пройшли 9 серпня.