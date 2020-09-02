Меркель: Навальний – жертва злочину, його хотіли змусити мовчати
Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала російського опозиціонера Олексія Навального жертвою злочину, заявивши, що його "хотіли змусити мовчати".
З такою заявою вона виступила після інформації військових токсикологів Німеччини про те, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".
Головне з заяви Меркель:
Яд групи "Новачок" в організмі Навального визначено точно, сумнівів бути не може
Спроба отруєння Навального пригнічує, це злочин проти основних цінностей
Навальний став жертвою злочину, хтось намагався закрити йому рот
Москва повинна відповісти на питання про те, що сталося з Навальним
Німеччина доповість про ситуацію партнерам по ЄС і НАТО
"Очевидно, що один з провідних опозиційних політиків Росії був отруєний... Олексій Навальний став жертвою отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". У його пробах без сумніву були знайдені залишки цієї речовини. Стало очевидно, що Навальний став жертвою злочину. Хтось намагався заткнути йому рот, і від імені всього уряду Німеччини я виступаю з засудженням того, що сталося", – заявила Меркель.
Також вона висловила слова підтримки на адресу Навального і його сім'ї, зазначивши, що у нього зараз непрості часи. Канцлер побажала йому якнайшвидшого одужання.
"Ми очікуємо, що російська сторона виступить з якоюсь заявою з цього приводу. Зараз у нас дуже складна ситуація, перед нами складні питання, на які Росія повинна відповісти. Ситуація з Олексієм Навальним привернула увагу всього світу, весь світ чекає відповідей. З урахуванням реакції РФ ми приймемо рішення адекватної реакції на ці події. злочин, жертвою якого став Навальний, це злочин проти цінностей, за які ми виступаємо", – сказала Меркель.
Також Німеччина не виключає введення санкцій проти РФ через ситуацію з Навальним. Про це повідомив зовнішньополітичний експерт фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Юрґен Хардт.
"Німеччина разом з іншими державами ЄС повинна виробити щодо Росії єдину позицію, яка не виключає подальших санкційних кроків", – сказав він.
Як писав OBOZREVATEL:
В Омську (Росія) 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало зле через імовірне отруєння.
Опозиціонера могли отруїти, додавши токсини в чай. Він упав у кому й перебуває в реанімації.
Попереднім діагнозом нібито є гостре отруєння невстановленим психодиcлептиком.
Навального перевезли з Омська в німецьку клініку Charite. Там повідомили, що опозиціонер залишається в штучній комі й під'єднаний до апарату ШВЛ.
Німецькі лікарі вважають, що опозиціонера могли отруїти нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок", як це було у випадку з постачальником зброї Омеляном Гебревим у Софії в 2015 році.
Генеральна прокуратура Росії зажадала від Міністерства юстиції Німеччини надати результати аналізів російського опозиціонера Олексія Навального.
Агенти Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ отруїли Сергія Скрипаля отрутою під назвою "Новачок" в англійському місті Солсбері в березні 2018 року.
Військові токсикологи Бундесверу встановили, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок". Творці цієї отрути заперечують результати дослідження.