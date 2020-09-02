Меркель: Навальний – жертва злочину, його хотіли змусити мовчати

Кирило Лютий Світ 18:46, 2.09.2020 Оновлено: 19:27, 2.09.2020

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала російського опозиціонера Олексія Навального жертвою злочину, заявивши, що його "хотіли змусити мовчати".

З такою заявою вона виступила після інформації військових токсикологів Німеччини про те, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".

Головне з заяви Меркель:

  • Яд групи "Новачок" в організмі Навального визначено точно, сумнівів бути не може

  • Спроба отруєння Навального пригнічує, це злочин проти основних цінностей

  • Навальний став жертвою злочину, хтось намагався закрити йому рот

  • Москва повинна відповісти на питання про те, що сталося з Навальним

  • Німеччина доповість про ситуацію партнерам по ЄС і НАТО

"Очевидно, що один з провідних опозиційних політиків Росії був отруєний... Олексій Навальний став жертвою отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". У його пробах без сумніву були знайдені залишки цієї речовини. Стало очевидно, що Навальний став жертвою злочину. Хтось намагався заткнути йому рот, і від імені всього уряду Німеччини я виступаю з засудженням того, що сталося", – заявила Меркель.

Також вона висловила слова підтримки на адресу Навального і його сім'ї, зазначивши, що у нього зараз непрості часи. Канцлер побажала йому якнайшвидшого одужання.

"Ми очікуємо, що російська сторона виступить з якоюсь заявою з цього приводу. Зараз у нас дуже складна ситуація, перед нами складні питання, на які Росія повинна відповісти. Ситуація з Олексієм Навальним привернула увагу всього світу, весь світ чекає відповідей. З урахуванням реакції РФ ми приймемо рішення адекватної реакції на ці події. злочин, жертвою якого став Навальний, це злочин проти цінностей, за які ми виступаємо", – сказала Меркель.

Також Німеччина не виключає введення санкцій проти РФ через ситуацію з Навальним. Про це повідомив зовнішньополітичний експерт фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Юрґен Хардт.

"Німеччина разом з іншими державами ЄС повинна виробити щодо Росії єдину позицію, яка не виключає подальших санкційних кроків", – сказав він.

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