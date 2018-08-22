"Меркель його прочитала": спливли подробиці щодо плану з повернення Донбасу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з Володимиром Путіним наполягала на введенні миротворців на Донбас саме на тих умовах, які були прописані у мирному плані, у підготовці якого брав участь екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко.

Про це Гриценко заявив в ефірі каналу News One.

"Меркель наполягає на ухваленні рішення про миротворчу місію. Вона назвала числові параметри в 30-40 тисяч осіб, які були розроблені в робочій групі за моєї участі. Ми поклали цей проект мирного плану і Меркель на стіл. Вона його прочитала", - сказав Гриценко .

Він наголосив на важливості того, щоб миротворці вводилися на Донбас саме на тих умовах, які вигідні Україні, а не РФ, а саме: щоб було перекрито кордон, через який поставляють нову техніку і озброєння. Тільки так, на думку лідера "Громадянської позиції", на сході України можна поетапно відновити дію законодавства України, уникнути екологічної катастрофи і відновити окуповані території.

"Важливо, щоб відійшли від путінської позиції вересня минулого року, коли миротворці, по суті, будуть захищати моніторингову місію ОБСЄ, до тієї позиції, яка потрібна нам", - зазначив Гриценко.

За словами лідера "Громадянської позиції", він брав участь в роботі непублічної міжнародної групи, яка розробила мирний план для вирішення ситуації в Донбасі і який отримали і Меркель, і президент України Петро Порошенко, і президент Франції Еммануель Макрон, і президент Володимир Путін. Гриценко зазначає, що реалізації цього плану протидіє Росія.

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