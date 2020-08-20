Меркель і Макрон заявили про готовність надати Навальному лікування і притулок

Німеччина і Франція готові надати свої медичні установи для лікування російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомило Reuters про це заявили канцлерка ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресконференції. За словами Меркель, Німеччина наполягає на проясненні обставин, які призвели до раптової хвороби Навального.

Канцлерка додала, що наявна на даний момент інформація не виглядає хорошою.

Меркель уточнила, що Німеччина надасть медичну допомогу, в тому числі зробить доступними свої лікарні, якщо її попросять про допомогу.

"Я сподіваюся, що він швидко одужає, і, якщо нас попросять, ми надамо йому медичну допомогу, в тому числі в німецьких лікарнях, але запит повинен виходити звідти", – сказала Меркель.

Вона також наголосила на важливості якнайшвидшого прояснення ситуації з отруєнням Навального, підкресливши, що це має відбуватися максимально відкрито.

У свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що готовий надати Навальному політичний притулок.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і готові надати Навальному всю необхідну допомогу, включаючи притулок", – сказав французький президент.

Крім того, німецький таблоїд Bild з посиланням на представника фонду Cinema for Peace повідомив, що Навального можуть лікувати в Німеччині. Він уточнив, що російського опозиціонера готова прийняти Університетська клініка Берліна "Шаріте".

"На прохання Петра Верзилова ми з гуманітарних міркувань організували літак з усім медичним обладнанням, на якому Навальний може бути вивезений до Німеччини", – сказав кінопродюсер і засновник фонду Cinema for Peace Джака Бізілдж.

Він також зазначив, що фонд підтримує контакт з владою і сподівається, що дозвіл на транспортування пацієнта в комі буде отримано якомога швидше.

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Попереднім діагнозом Навального може бути гостре отруєння невстановленим психодислептиком.

У мережі з'явилося відео з літака з ймовірно отруєним Навальним.

Стало відомо, що перед можливим отруєнням за Навальним було встановлено стеження.

У Кремлі закликали не будувати припущень про причини хвороби Навального й дочекатися результатів аналізів.

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