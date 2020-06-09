Керівництву Європейського Союзу, з огляду на "хаотичну" реакцію на COVID-19, необхідно бути готовим до нових пандемій у майбутньому.

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З таким посланням, направленим главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйен, виступили лідери Франції і Німеччини Ангела Меркель та Еммануель Макрон, а також глави ще кількох європейських країн, передає "Інтерфакс-Україна".

Меркель і Макрон закликали готуватися до нових пандемій

"Ми сподіваємося, що це послання надихне на подальші, більш плідні дискусії на європейському рівні щодо того, як на більш високому рівні забезпечити готовність до наступних пандемій", – йдеться у документі.

Також у ньому наголошується, що "Європа хаотично відреагувала на пандемію коронавірусу, внаслідок чого загинули більше 184 тисяч людей".

У документі наголошено на більш широкому підході до протидії ймовірній другій хвилі COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про погіршення ситуації з пандемією коронавірусу у світі, незважаючи на поліпшення в Європі.