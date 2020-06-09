Меркель і Макрон закликали готуватися до нових пандемій
Керівництву Європейського Союзу, з огляду на "хаотичну" реакцію на COVID-19, необхідно бути готовим до нових пандемій у майбутньому.
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З таким посланням, направленим главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйен, виступили лідери Франції і Німеччини Ангела Меркель та Еммануель Макрон, а також глави ще кількох європейських країн, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми сподіваємося, що це послання надихне на подальші, більш плідні дискусії на європейському рівні щодо того, як на більш високому рівні забезпечити готовність до наступних пандемій", – йдеться у документі.
Також у ньому наголошується, що "Європа хаотично відреагувала на пандемію коронавірусу, внаслідок чого загинули більше 184 тисяч людей".
У документі наголошено на більш широкому підході до протидії ймовірній другій хвилі COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про погіршення ситуації з пандемією коронавірусу у світі, незважаючи на поліпшення в Європі.