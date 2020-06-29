Меркель і Макрон показали нове дипломатичне привітання через пандемію. Відео

Марина Ліснічук Світ 22:10, 29.06.2020 Оновлено: 22:15, 29.06.2020

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон вперше після початку пандемії коронавірусу зустрілися особисто, але не стали тиснути руки.

Водночас вони здивували всіх новим привітанням. Відео зустрічі опублікувало в Twitter видання "DW на русском" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, лідери двох держав зустрілися в Німеччині і замість звичного рукостискання декілька разів із посмішкою вклонилися одне одному.

Меркель зустрічає Макрона в Німеччині
(Twitter "DW на русском")

"Ангела Меркель і Емманюель Макрон зустрілися вперше після початку пандемії. Здається, дипломатичний протокол важливого вітання дещо змінився?" – йдеться в повідомленні.

Меркель і Макрон привітали одне одного
(Twitter "DW на русском")
Меркель і Макрон на зустрічі в Німеччині
(Twitter "DW на русском")
Скриншот
(Twitter "DW на русском")

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер на фоні ситуації з коронавірусом у світі відмовився потиснути руку канцлерці Ангелі Меркель.

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