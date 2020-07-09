Мер Сеула таємниче зник: ЗМІ запустили фейк про загибель, місто "на вухах"

У четвер, 9 липня, мер столиці Південної Кореї Сеула Пак Вон Сун пропав без вісті.

Китайський телеканал CGTN з посиланням на джерела повідомив, що мер Сеула нібито знайдений мертвим. Однак південнокорейська поліція спростувала повідомлення про його смерть і заявила, що пошуки тривають.

Як пише Reuters, раніше в поліцію звернулася дочка зниклого. Вона повідомила, що батько пішов з дому, залишивши записку, схожу на прощальну.

Також Вон Сун відмінив усе робочі поїздки на цей день нібито через погане самопочуття і не прийшов на роботу.

Поліція веде пошуки в районі Сонбук-гу на півночі Сеула, де останній раз був зафіксований сигнал мобільного телефону мера. Зараз телефон відключений.

Пак Вон Сун займає пост мера Сеула з 2011 року. Він вважається одним із ймовірних кандидатів від лібералів на президентських виборах 2022 року.

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