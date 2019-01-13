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''Мені все одно'': Трамп різко відреагував на скандал з Путіним

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Президент США Дональд Трамп різко негативно прокоментував інформацію про приховування деталей з його зустрічей з главою Росії Володимиром Путіним.

В інтерв'ю Fox News він заявив, що не приховує нічого про своїх розмовах з президентом Росії.

"Мені все одно. У мене були такі бесіди, як і у будь-якого президента... ти сідаєш з президентами різних країн, я роблю це з усіма країнами. У нас була відмінна бесіда. Ми говорили про Ізраїль, про забезпечення безпеки Ізраїлю, про багато інших речах. І це було відмінне обговорення. Я нічого не приховую", - заявив Трамп на прохання журналістки відповісти на звинувачення про те, що він приховує деталі зустрічей Путіним.

Трамп в свою чергу заявив, що WP належить американському мільярдерові Джеффу Безос і він використовує видання в якості лобіста інтересів своєї компанії Amazon.

Він продовжив, що, мовляв, цих людей не цікавлять деталі його зустрічей з іншими президентами, але коли мова йде про Путіна вони запитують: "Про що вони говорили?".

У результаті цього скандалу в США вже прийняли певні заходи. Співголова комітету Палати представників США у закордонних справах Еліот Енгель заявив, що проведе слухання щодо зустрічей Трампа і Путіна.

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За його словами, щоразу Трамп зустрічається з Путіним, а країні нічого не говорять. Політик зазначив, що комітет має намір дізнатися всю правду.

"Ми проведемо слухання про таємниці навколо дивних стосунків Трампа з Путіним і про те, як вони впливають на нашу національну безпеку", - додав Енгель.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше впливове видання The Washington Post розповсюдило інформацію, що Трамп зустрічався з Путіним п'ять разів, проте жодного разу глава Білого дому не давав докладного звіту перед своєю адміністрацією.

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Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
Теги
СШАРосія
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Делаю вывод...украинцы вы для Трампа...ноль...Абсолютный))))))))))))))))))))))))))))))))))
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