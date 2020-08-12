Російський диригент і народний артист України Володимир Співаков відмовився від ордена, який йому вручив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Таким жестом музикант підтримав білорусів, які вийшли на акції протесту, передає "Дождь".

"Моє серце б'ється в унісон з народом Республіки Білорусь, який правомірно вимагає дотримання елементарних прав і свобод, включаючи права на мирні протести. Тому, в ситуації, що склалася, я змушений відмовитися від ордена, яким ви мене раніше нагородили. Мені соромно його носити, так як це пов'язано з вашим правлінням. Ваша "чорна" сила – це ваша величезна слабкість. Люди народжуються для того, щоб їх любили, а не принижували, і, тим більше, калічили. Ви, мабуть, чули про те, що "ті, що плачуть утішені" ? Так і буде! ", – йдеться у відкритому листі Співакова.

Диригент зазначив, що орден йому вручили в 2014 році за заслуги в галузі благодійництва, а також у захисті людської гідності і прав громадян Білорусі.

"Мабуть, в той час, ці поняття ще були вам близькі. Сьогодні я як і раніше поділяю ці цінності, але не з вами, правителем, який створив для свого народу умови життя, несумісні з гуманізмом і демократією", – підкреслив Співаков.

Указу про присвоєння Співакову Народного артиста України

Як повідомляв OBOZREVATEL: